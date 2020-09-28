Хаос и бардак: в Раде обвинили власть Украины в крушении Ан-26

Хаос и бардак: в Раде обвинили власть Украины в крушении Ан-26
Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Депутат уверен, что страной управляют далеко не профессионалы

Крушение военного транспортного самолета Ан-26, произошедшее недалеко от Харькова, было допущено из-за "мнимых реформ" и внутренних беспорядков украинских властей. Такое заявление сделал парламентарий, выступающий в Верховной раде, представитель фракции "Оппозиционная платформа – за жизнь" Илья Кива.

По словам политика, вооруженные силы Незалежной испытывают серьезные проблемы с техобеспечением. А проведенные реформы ничуть не улучшили положение дел. Реформирование и модернизация "разбились" о произошедшую недавно трагедию – Киев не спешит обновлять устаревшую советскую технику, заявляя при этом о "декоммунизации".

Действующая власть, считает Кива, не смогла продемонстрировать достойную реакцию на инцидент. Положение изменится лишь тогда, когда страной будут руководить "профессионалы".

Нардеп также заявил, что такие руководители несут угрозу жизням граждан – они были прекрасно осведомлены о том, что срок эксплуатации разбившегося военного транспортника давно истек.

"Гибель ребят на совести власти, которая допустила эту трагедию!" – заявил Кива.

Ан-26 потерпел крушение недалеко от Харькова 25 сентября. Предварительной версией случившегося остается неисправность одного из двигателей. Трагедия унесла жизни 26 человек.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Серж
Ответить
странно, что по привычке Россию не обвинили...
1
новости партнеров

В Берлине испугались "ледникового периода" в отношениях с Москвой из-за Навального

В Германии уверены, что без России мира в Европе не будет

Ничего нового: политолог оценил санкции ЕС из-за Крымского моста

Эксперт отметил, что ограничения из-за давно построенного объекта лишены логики

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей