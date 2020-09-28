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В бундестаге призвали кабмин Германии помешать вступлению Украины в ЕС и НАТО. Депутаты партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) написали об этом в обращении к правительству.
В документе упоминается об отношениях России и Незалежной. Хотя они продолжают ухудшаться, отметили парламентарии, "в культурном, религиозном, языковом, экономическом и этническом плане" Киев и Москва тесно связаны.
Также в обращении к правительству говорится о подписанном в 2014 году соглашении об ассоциации Украины с ЕС. По словам представителей АдГ, это разделило страну и внесло значительный вклад в усиление внутреннего конфликта.
Депутаты партии заявили, что ставить Киев перед выбором между Москвой и Западом не стоит. Это способствует расколу в Незалежной, пояснили они, передает RT.
Ранее в НАТО отказались принимать в свои ряды Украину. Генсек альянса заявил, что прежде чем думать о вступлении в Организацию Киеву надо сосредоточиться на модернизации обороны страны и обеспечении безопасности.
А до этого в самой Незалежной усомнились в возможности попасть в Евросоюз. Это Украине не светит, по крайней мере, в ближайшие лет десять точно, говорил глава МИД Павел Климкин.
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