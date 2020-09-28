Немцы мешают вступлению Украины в Евросоюз и НАТО из-за России

Немцы мешают вступлению Украины в Евросоюз и НАТО из-за России
Фото: imagebroker/Petra Wallner/www.globallookpress.com
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В Берлине отмечают продолжающиеся связи Киева с Москвой

В бундестаге призвали кабмин Германии помешать вступлению Украины в ЕС и НАТО. Депутаты партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) написали об этом в обращении к правительству.

В документе упоминается об отношениях России и Незалежной. Хотя они продолжают ухудшаться, отметили парламентарии, "в культурном, религиозном, языковом, экономическом и этническом плане" Киев и Москва тесно связаны. 

Также в обращении к правительству говорится о подписанном в 2014 году соглашении об ассоциации Украины с ЕС. По словам представителей АдГ, это разделило страну и внесло значительный вклад в усиление внутреннего конфликта.  

Депутаты партии заявили, что ставить Киев перед выбором между Москвой и Западом не стоит. Это способствует расколу в Незалежной, пояснили они, передает RT.

Ранее в НАТО отказались принимать в свои ряды Украину. Генсек альянса заявил, что прежде чем думать о вступлении в Организацию Киеву надо сосредоточиться на модернизации обороны страны и обеспечении безопасности.

А до этого в самой Незалежной усомнились в возможности попасть в Евросоюз. Это Украине не светит, по крайней мере, в ближайшие лет десять точно, говорил глава МИД Павел Климкин.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Александр Кото
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Кто ж возьмёт Украину в НАТО и Евпросоюз с её политическими, экономическими и территориальными проблемами? Это было ясно уже в 2014-м, когда Майдан провозгласил "поход в Европу", и от неё отвалились Крым и Донбасс! Как говорится, допрыгались, добегались, доскакались!
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