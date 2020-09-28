Лукашенко сделали предупреждение из-за шутки в адрес Макрона

Лукашенко сделали предупреждение из-за шутки в адрес Макрона
Эмманюэль Макрон. Фото: Nicolas Landemard/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Конфликт президента Белоруссии с французским лидером приобрел личный характер

Александр Лукашенко напрасно пошутил в адрес Эммануэля Макрона. Это может отразиться на отношениях двух лидеров, предупредил эксперт.

Упоминание о личной жизни никому не придется по душе, тем более главе государства. Наверняка слова лидера Республики разозлили президента Франции, что переведет их конфликт из политического в личный.

В ответ на предложение Макрона добровольно покинуть пост Лукашенко отметил, что его французский коллега чересчур много внимания уделяет экс-кандидатке в президенты Белоруссии Светлане Тихановской. Тем самым он, по мнению Александра Григорьевича, рискует к внутренним проблемам своей страны добавить личные – с женой, сообщает БелТА.

Такие колкости характерны для белорусского главы. Однако теперь не подходящее для них время.

По его мнению, Лукашенко достаточно было первой части ответа официальному Парижу, в которой он предложил Макрону передать власть "желтым жилетам". Такой совет соответствует моменту, а затронув личную жизнь французского президента, Батька перешел "красную черту", что недопустимо,  отметил журналист "Взгляда".

Реагируя на предложение главы Пятой республики, Александр Григорьевич назвал его "незрелым" руководителем государства. И добавил, что, прежде чем давать рекомендации другим, тому неплохо бы проблемы в своей стране решить, напоминает "Свободная пресса".

Также Макрону, судя по его же словам, самому надо было уйти в отставку, сказал Лукашенко. Причем еще два года назад, когда во Франции произошли массовые протесты "желтых жилетов", потом волнения мусульман и акции сторонников движения Black Lives Matter, передает телеканал "360".

Ранее президент Франции поделился мнением о ситуации в Белоруссии. Он заявил, что его белорусский коллега должен по собственной воле снять с себя полномочия главы государства.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Мойша Рабинович
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Батьке респект, все верно сказал..., почаще бы надо этих охамевших лидеров в собственное дермо макать...
Нина Рогулева
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Молодец "батька" Лукашенко отбрил Макрона, нечего прогибаться перед Западом пусть у себя разберутся с желтыми жилетами, да вспомнят историю, как Кутузов утер "нос" Наполеону.
Серж
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правильно сказал!
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