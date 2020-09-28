Дипломаты призывают к сдержанности

Россия отмечает, что в риторике вокруг нагорнокабахского конфликта следует быть сдержаннее – как внешним игрокам, так и внутренним. Соответствующее заявление сделал заместитель главы российского МИД Андрей Руденко.

Он отметил, что основной задачей сейчас является прекращение огня в зоне конфликта и возвращение к переговорам, пишет РИА "Новости".

В МИД отказались комментировать информацию о якобы участии сирийских наемников в конфронтации. Ранее подобная информация появлялась в СМИ. Армения заявила, что пока проверяет информации о наличии сирийских боевиков, сражающихся на стороне Азербайджана.