Одно из препятствий для создания общего государства будет устранено

Уже в октябре Москва и Минск сделают первый шаг к объединению. Это стало понятно, когда была названа дата отмены роуминга между двумя странами, о которой начали говорить еще три года назад.

Окончательно решить вопрос должны в сентябре – октябре. Выполнение необходимой для этого "дорожной карты" идет по графику, сообщил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота на VII Форуме регионов России и Белоруссии.



Технически это еще займет некоторое время, добавил он. Однако "работа идет достаточно интенсивно", передает его слова БелТА.

Накануне председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала другую дату отмены роуминга между РФ и Белоруссией. Это произойдет до конца 2020 года, "дорожную карту" этого решения утвердили ранее, заявила она в интервью "Российской газете".

Ранее "Утро.ру" писало о трех вариантах объединения России и Белоруссии. Как предположил политолог Анатолий Вассерман, всего через несколько лет Россия и Белоруссия станут одним целым.

При этом на Западе пугают Минск тем, чтоинтеграция с Россией лишит Белоруссию независимости.