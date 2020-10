В Европе продолжают наказывать Россию за строительство Крымского моста. В понедельник, 28 сентября, постпреды стран ЕС в Брюсселе решили расширить санкционный список физических и юридических лиц, причастных к реализации проекта.

"Одобрили санкции против 2 человек и 4 компаний, ответственных за строительство Керченского моста",

– поспешил написать в "Твиттер" редактор "Радио Свобода" Рикард Йозвяк. При этом он отметил, что это только предварительная информация. Оформление новых ограничений против РФ должно пройти на этой неделе. Кто именно внесен в список и какие меры предусмотрены, не сообщается.

