В ЕС одобрили расширение санкций против России

В ЕС одобрили расширение санкций против России
Фото: Michael Kappeler/dpa/www.globallookpress.com
продолжениеЕС расширил санкции против России по Крыму
В черный список дополнительно внесены конкретные имена и компании

В Европе продолжают наказывать Россию за строительство Крымского моста. В понедельник, 28 сентября, постпреды стран ЕС в Брюсселе решили расширить санкционный список физических и юридических лиц, причастных к реализации проекта.

"Одобрили санкции против 2 человек и 4 компаний, ответственных за строительство Керченского моста",

– поспешил написать в "Твиттер" редактор "Радио Свобода" Рикард Йозвяк. При этом он отметил, что это только предварительная информация. Оформление новых ограничений против РФ должно пройти на этой неделе. Кто именно внесен в список и какие меры предусмотрены, не сообщается.

Источник РИА "Новости" подтвердил, что процесс расширения индивидуальных санкций запущен, официально об этом будет сообщено позже.

Санкции ЕС против участников строительства Крымского моста  были приняты в июле 2018 года. Помимо этого, в Европе действует пакет антироссийских рестрикционных мер за "покушение на целостность и суверенитет Украины", а также отдельный запрет на экономические связи с Крымом. Летом 2020 г. к санкциям ЕС против РФ присоединились несколько стран, не входящих в Евросоюз.

При этом часть членов ЕС выступают против введения санкций из-за ситуации с Алексеем Навальным.

Николай ВИКТОРОВ

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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Сергей Михайличенко
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Ждем адекватных ответных санкций со стороны России!!!
Бармалей
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Хуты гороховые!
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