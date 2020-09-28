Белоруссия расколола ЕС: Варшава введет санкции в обход Брюсселя

Белоруссия расколола ЕС: Варшава введет санкции в обход Брюсселя
Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
продолжениеМакрон встретился с Тихановской после ссоры с Лукашенко
Тихановская призывает не наказывать целые отрасли, чтобы не пострадали невиновные люди и компании

Если коллективный Евросоюз не сможет ввести ограничительные меры в отношении Белоруссии, то Польша сделает это самостоятельно. Об этом заявил глава польского МИД Збигнев Рау.

"Если не дойдет до введения таких санкций – мы говорим о санкциях, направленных на отдельных должностных лиц белорусского государства, – то страны нашего региона рассматривают – я говорю о соседях Белоруссии, входящих в ЕС, – введение национальных санкций", – цитирует министра TVP.info.

При этом поляк выразил надежду, что Евросоюз все-таки введет рестрикции. Он напомнил, что министры иностранных дел ЕС уже достигли консенсуса в конце августа в том, что Брюссель будет добиваться санкций против белорусских госчиновников, ответственных за фальсификации результатов выборов или за "жестокое обращение с представителями общественности после этих квази-выборов".

Он отметил, что дело было отложено из-за противодействия одной из стран Евросоюза.

"Но мы надеемся, что консенсус здесь будет достигнут в ЕС довольно скоро", – сказал Рау.

Речь идет о Кипре, который требует также наложения рестрикций в адрес Турции из-за незаконного бурения, проводимого Анкарой в восточном Средиземноморье.

В унисон с Варшавой выступила и оппозиционерка в изгнании Светлана Тихановская. Экс-кандидатка в президенты Белоруссии сегодня сообщила, что необходимо ввести точечные и персональные санкции против сторонников действующего главы государства Александра Лукашенко. Она считает, что нельзя наказывать целые отрасли, поскольку "могут пострадать частные компании и невиновные люди", говорится в ее телеграм-канале "Пул Первого".

Напомним, на прошлой неделе Латвия, Эстония и Литва расширили свои санкционные списки, введенные еще в августе. Вероятно, поводом к созданию очередной дубины стал факт проведения инаугурации Лукашенко, которая прошла неожиданно для всей мировой общественности.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

В Берлине испугались "ледникового периода" в отношениях с Москвой из-за Навального

В Германии уверены, что без России мира в Европе не будет

Ничего нового: политолог оценил санкции ЕС из-за Крымского моста

Эксперт отметил, что ограничения из-за давно построенного объекта лишены логики

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей