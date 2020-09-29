Макрон выдвинул России ультиматум из-за "отравления" Навального

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Президент Франции решил получить от Москвы объснения по делу блогера

Эммануэль Макрон в очередной раз высказался о произошедшем с Алексеем Навальным. Он считает, что Россия должна дать объяснения, о чем и сказал на пресс-конференции с главой Литвы Гитанасом Науседой .

Президент Франции уверен, что оппозиционера хотели убить. Поэтому в Вильнюсе он объявил о необходимости потребовать ответа от РФ. Исходя из полученных от Москвы данных или из ее отказа поделиться ими, по мнению Макрона, нужно сделать выводы, пишет РИА "Новости".

Ранее во время разговора с российским президентом лидер Пятой республики остался недоволен словами собеседника о деле блогера. До этого на Генассамблее ООН Макронг также заявил, что Россия должна внести ясность в ситуации по "отравлению" Алексея Навального. 

Полина ДОРОЖКИНА

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Лягушатник совсем берега попутал, его уже послали <цензура>., он не понял, чтож еще раз пошлют.
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