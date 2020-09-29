Макрон встретился с Тихановской после ссоры с Лукашенко

Макрон встретился с Тихановской после ссоры с Лукашенко
Эмманюэль Макрон. Фото: Julius Kalinskas via www.imago-i/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
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Молодой французский лидер не внял предупреждениям опытного коллеги

В столице Литвы Вильнюсе проходят переговоры президента Франции Эммануэля Макрона с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. Об этом сообщили во вторник, 29 сентября, в окружении экс-соперницы Александра Лукашенко на выборах.

Перед встречей Тихановская заявила, что намерена рассказать Макрону о своих ближайших целях – провести новые выборы в Белоруссии в течение года. По словам оппозиционерки, французы как представители старейшей демократии должны "отлично понять" ее, говорится в телеграм-канале Тихановской.

Макрон прибыл в Литву в понедельник, 28 сентября. Во вторник он планирует посетить Латвию. Накануне поездки в Прибалтику его пресс-секретарь не исключил встречи с Тихановской, если "она попросит".

Судя по всему, Тихановская попросила Макрона не только о встрече, но и стать посредником в урегулировании политического кризиса в Белоруссии. По даннымDeutsche Welle, француский лидер не смог отказать даме: он согласился помочь Тихановской добиться ее цели провести новые выборы, а также все сделать для освобождения политзаключенных в Минске. Среди находящихся в тюрьме белорусских активистов, напомним, и муж Тихановской Сергей, после ареста которого Светлана и занялась политикой.

Ранее президент Франции рекомендовал Лукашенко добровольно покинуть пост главы Белоруссии. В ответ Лукашенко посоветовал Макрону заняться своими "желтыми жилетами" и предупредил, что слишком большое внимание к Тихановской может внести разлад в семью французского лидера.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Валерий Камаев
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Ну Всё! Сейчас Макрон объявит о запрете на посещение Лувра для руководства Беларуси и о запрете на строительство "Мистралей" для ВМФ Беларуси. То-то Лукашенко ужаснётся....
Серж
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научит она его борщи варить)
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