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Президент Белоруссии Александр Лукашенко внесен в список кандидатов на Нобелевскую премию мира – 2020.
Заявку в Нобелевский комитет подала входящая в президентский Совет по развитию науки, социолог Галина Коваленко. В заявлении она отметила, что Лукашенко как никто достоин премии мира в 2020 г., поскольку спас Республику от анархии, гражданской войны и защитил от внешнего вторжения.
Заявка зарегистрирована нобелевским комитетом в Осло, передает ИА "Панорама".
Ранее на Нобелевскую премию мира был номинирован президент РФ Владимир Путин, а вслед за ним – глава Белого дома Дональд Трамп.
На днях Лукашенко, Путин и Трамп уже стали лауреатами международной премии – Шнобелевской. Ее вручают за абсурдные идеи.
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