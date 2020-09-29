Лукашенко поспорит с Путиным за премию

продолжениеВ Кремле прокомментировали встречу Макрона с Тихановской
Белорусского лидера призвали наградить за мир в Республике

Президент Белоруссии Александр Лукашенко внесен в список кандидатов на Нобелевскую премию мира – 2020.

Заявку в Нобелевский комитет подала входящая в президентский Совет по развитию науки, социолог Галина Коваленко. В заявлении она отметила, что Лукашенко как никто достоин премии мира в 2020 г., поскольку спас Республику от анархии, гражданской войны и защитил от внешнего вторжения.

Заявка зарегистрирована нобелевским комитетом в Осло, передает ИА "Панорама". 

Ранее на Нобелевскую премию мира был номинирован президент РФ Владимир Путин, а вслед за ним – глава Белого дома Дональд Трамп. 

На днях Лукашенко, Путин и Трамп уже стали лауреатами международной премии – Шнобелевской. Ее вручают за абсурдные идеи. 

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

В Минске рассказали о позиции Москвы на переговорах по газу

В Белоруссии рассчитывают, что обсуждать цены на поставки им приходится в последний раз

Ничего нового: политолог оценил санкции ЕС из-за Крымского моста

Эксперт отметил, что ограничения из-за давно построенного объекта лишены логики

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей