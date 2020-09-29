Из Токио прозвучало гневное обращение к Москве

Япония снова негодует из-за Курил. Теперь причиной стали учения, которые наша страна проводит на островах.

Генсек правительства восточноазиатского государства Кацунобу Като назвал непремлемым увеличение там числа российских военных. Он напомнил, что в Токио считают четыре острова своими "северными территориями".

При этом развитие отношений с РФ является важными для Японии, отметил Като. По его словам, в Стране восходящего солнца настроены решить территориальный вопрос и подписать мирный договор, пишет РИА "Новости".

Учения российские военнослужащих на Курильских островах начались 29 сентября. В маневрах по противодесантной обороне участвуют больше полутора тысяч человек и почти 200 единиц оружия и боевой техники.

Отрабатывается управление подразделениями для ведения борьбы с незаконными вооруженными формированиями. Оборудуются инженерные заграждения, проводятся маскировочные мероприятия. отрабатываются навыки борьбы с беспилотниками.

Ранее "Утро.ру" сообщало о планах японцев по силовому захвату Курил. В Токио задумали ударить по военным базам России.