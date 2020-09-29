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Глава японского правительства Ёсихидэ Суга пообщался по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры состоялись во вторник, 29 сентября.
По данным агентства "Киодо", это – первый личный разговор Путина и Суги. Лидеры подтвердили свое стремление усиливать экономическое взаимодействие и работать над заключением двустороннего мирного договора. Контакты будут активизироваться по мере улучшения ситуации с эпидемией коронавируса, уточнили в Кремле.
Ранее Сугу уже упрекали за то, что он, возглавив правительство, не уделяет достаточно внимания проблеме Курильских островов.
Суга стал премьером в середине сентября 2020 г. после досрочной отставки Синдзо Абэ. За это время он уже успел побеседовать по телефону с президентом США Дональдом Трампом, председателем КНР Си Цзиньпином, лидерами Великобритании, Германии, Индии, Республики Кореи, передает РИА "Новости".
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