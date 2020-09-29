Выборы 46-го президента США уже назвали историческими

Голосование за нового лидера Белого дома назначено на 3 ноября 2020 года. Но досрочные выборы уже стартовали, причем этот способ выражения личного мнения оказался очень востребован у американцев. На избирательных участках побывали уже свыше миллиона граждан, кроме того, многие решили выслать бюллетени по почте.

Решение объявить досрочное голосования власти ряда штатов приняли из-за коронавируса. Они побоялись, что столпотворение на участках 3 ноября может привести к массовым заражениям, и нашли возможность обезопасить избирателей.

Аналогичными доводами, кстати, руководствовались и в России, когда предложили начать Единый день голосования 13 сентября досрочно – 11-го сентября, а июльский референдум по поправкам в Конституцию продлить на неделю. Это себя оправдало – граждане охотно и без страха заболеть шли на участки в удобное время, что подтвердила высокая явка.

Американцы отреагировали с таким же энтузиазмом. Как пишет The Independent, на прошлых выборах президента шансом проголосовать досрочно к этому времени воспользовались менее 10 тысяч граждан, тогда как сейчас – больше миллиона.

"Возможность проголосовать досрочно очень важна. Люди не смогли бы отдать голос, не появись у них новые варианты голосования",

– утверждает профессор политологии из Университета Флориды Майкл Макдональд. По его мнению, происходят "исторические перемены" в избирательном процессе.

При этом кандидаты на пост президента США не очень довольны происходящим. Действующий президент Дональд Трамп особенно выступает против голосования по почте, указывая, что бюллетень может задержаться при пересылке или вообще потеряться. Белый дом даже призывал запретить голосование по почте в штатах Пенсильвания и Висконсин, где число сторонников демократов и республиканцев практически равно, опасаясь, что соперник президента Джо Байден в случае проигрыша воспользуется несовершенством почтовой службы и потребует аннулировать результаты голосования.

Соперниками на пост президент США являются действующий глава государства Дональд Трамп от Республиканской партии и бывший госсекретарь Джо Байден от Демократической партии. Основной день голосования назначен на субботу 3 ноября. В ближайшее время кандидаты несколько раз встретятся на очных дебатах, а пока обмениваются колкостями на агитационных митингах и в соцсетях.