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МИД Белоруссии объявил, что Республика жестко решила ответить странам Балтии на расширение санкционных списков. Минск сделал ответный шаг.
Таким образом, Белоруссия вводит ограничительные меры против чиновников Латвии, Литвы и Эстонии, пишет РИА "Новости".
По словам пресс-секретаря МИД Республики Анатолия Глаза, сделано это было в ответ на истеричные и алогичные действия со стороны этих стран.
Ранее эти государства Прибалтики объявили рестрикции против Александра Лукашенко и более сотни других чиновников Белоруссии, который посчитали причастным к "фальсификации выборов".
До 2025 г. этим людям нельзя будет попасть в Эстонию, Литву и Латвию.
В Белоруссии рассчитывают, что обсуждать цены на поставки им приходится в последний раз
Эксперт отметил, что ограничения из-за давно построенного объекта лишены логики