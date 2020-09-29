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Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил об участии американских специалистов в разжигании конфликта в Белоруссии.
По данным, которые удалось заполучить российским разведчикам, якобы стихийные протесты в Республике устраиваются под четким руководством весьма высокопоставленных американских спецов. Так, приложивших руку к организации выступлений противников Александра Лукашенко нужно искать в ЦРУ и Пентагоне.
Под руководством этих американских ведомств белорусские экстремисты проходят подготовку в Польше, Грузии, на Украине, а также в странах Балтии, пишет РИА "Новости".
Нарышкин подчеркнул, что Вашингтон прибегает к "самым нечистоплотным методам" для обострения конфликта в Белоруссии. Для дестабилизации ситуации привлекаются экстремисты и радикальные националисты.
США даже не гнушаются использовать для достижения своих целей религиозные убеждения белорусов. Вашингтон прикладывает немало усилий и разрабатывает стратегию стравливания в Республике православных и католиков. Американцы готовят очередную провокацию и призывают Римско-католическую церковь обрушиться с критикой на действующие власти.
На фоне всего происходящего глава страны Александр Лукашенко активно отстаивает
свою позицию и ведет борьбу с недоброжелателями. Так, сегодня стало известно, что
Белоруссия вводит санкции против стран Балтии.
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Эксперт отметил, что ограничения из-за давно построенного объекта лишены логики