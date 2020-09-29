Зарубежные кураторы готовят резонансную провокацию в Республике

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил об участии американских специалистов в разжигании конфликта в Белоруссии.

По данным, которые удалось заполучить российским разведчикам, якобы стихийные протесты в Республике устраиваются под четким руководством весьма высокопоставленных американских спецов. Так, приложивших руку к организации выступлений противников Александра Лукашенко нужно искать в ЦРУ и Пентагоне.

Под руководством этих американских ведомств белорусские экстремисты проходят подготовку в Польше, Грузии, на Украине, а также в странах Балтии, пишет РИА "Новости".

Нарышкин подчеркнул, что Вашингтон прибегает к "самым нечистоплотным методам" для обострения конфликта в Белоруссии. Для дестабилизации ситуации привлекаются экстремисты и радикальные националисты.

США даже не гнушаются использовать для достижения своих целей религиозные убеждения белорусов. Вашингтон прикладывает немало усилий и разрабатывает стратегию стравливания в Республике православных и католиков. Американцы готовят очередную провокацию и призывают Римско-католическую церковь обрушиться с критикой на действующие власти.

На фоне всего происходящего глава страны Александр Лукашенко активно отстаивает свою позицию и ведет борьбу с недоброжелателями. Так, сегодня стало известно, что Белоруссия вводит санкции против стран Балтии.

