Британия и Канада наложили санкции на Лукашенко и его сына

Британия и Канада наложили санкции на Лукашенко и его сына
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
продолжение"Маленький Макрон" пытался поднять свой статус в Европе через Тихановскую
Белорусское руководство наказано за нарушение прав человека

Власти Соединенного Королевства и Канады ввели санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко, его сына Виктора и ряда высокопоставленных чиновников Республики. Об этом сообщает МИД Великобритании.

Отмечается, что рестрикции "исторического значения" наложены "за нарушения прав человека", кроме главы государства и его старшего сына, на министра внутренних дел Юрия Караева и пяти других чиновников высшего ранга.

Решения приняты одновременно в Лондоне и Оттаве, передает РИА "Новости".

Санкции британцев предусматривают арест счетов Лукашенко и запрет на въезд в Королевство.

Ранее сегодня МИД Белоруссии сообщил, что Минск ввел ограничительные меры в отношении трех прибалтийских стран с 29 сентября в качестве ответного шага за выставленные Республике рестрикции.

Накануне Варшава грозила коллективному Брюсселю, что наложит свои санкции в отношении Белоруссии в обход ЕС, если тот не захочет наказать бацьку и его окружение якобы за фальсификацию президентских выборов.

Похоже, в мире начался массовый санкционный пинг-понг. Вероятно, надо ждать дубины в адрес Еревана и Баку.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

В Минске рассказали о позиции Москвы на переговорах по газу

В Белоруссии рассчитывают, что обсуждать цены на поставки им приходится в последний раз

Ничего нового: политолог оценил санкции ЕС из-за Крымского моста

Эксперт отметил, что ограничения из-за давно построенного объекта лишены логики

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей