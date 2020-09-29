Баку отрицает участие турецких самолетов в боях за Карабах, а Ереван обнаружил в регионе военных Анкары

С учетом нынешней позиции руководства Армении никаких переговоров с Ереваном о Нагорном Карабахе быть не может. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в эфире программы "60 минут" на телеканала "Россия 1".

"Армянский премьер-министр (Никол Пашинян) публично заявляет, что Карабах – это Армения и точка. В таком случае о каком переговорном процессе может идти речь", – цитирует РИА "Новости" Алиева.

Он назвал ситуацию в регионе напряженной, а ответ Баку на "агрессию" в Карабахе "адекватным".

Алиев опроверг участие Анкары в вооруженном конфликте в НКР, утверждение обратного является лишь слухами и фейками. По его словам, Турция помогает Азербайджану "морально". Никакие турецкие самолеты не участвуют в боях в Карабахе, подчеркнул азербайджанский лидер, комментируя сообщения о якобы сбитом армянском самолете.

"Мы этой информацией не владеем. Буквально недавно мне доложили о том, что такая новость появилась в информационном пространстве. Она ничем не подтверждена. Самолеты F-16 турецких ВВС никоим образом не участвуют в боевых действиях. Сегодня, вы знаете, с учетом современных технологий очень трудно что-то скрыть", – отметил Алиев.

По его словам, Пашинян – ставленник американского финансиста Джорджа Сороса, а соседняя страна находится в кризисе.

В свою очередь, лидер Армении подтвердил, что турецкий F-16 сбил СУ-25 армянских ВВС.

"Это уже состоявшийся факт. Сейчас и Армения и армяне Нагорного Карабаха находятся под непосредственной угрозой Турции. И Турция, по нашей информации, ищет повод для более широкого вовлечения в конфликт", – заявил Пашинян.

В Ереване считают, что Анкара ищет повод для ввода войск в Нахичевань – азербайджанский анклав, который граничит с Турцией, Арменией и Ираном. По данным армянской стороны, там уже находятся некоторые турецкие военные подразделения. По словам премьера, они участвовали в августовских учениях в Азербайджане, а нынешняя ситуация – это продолжение тех маневров.

Одновременно Пашинян заметил, что военного решения конфликта вокруг НКР не существует, его нужно урегулировать лишь мирным путем.



Напомним, бои в Карабахе возобновились с новой силой 27 сентября. Стороны обмениваются обвинениями в адрес друг друга, а между тем уже есть жертвы среди мирного населения по обе линии соприкосновения.

