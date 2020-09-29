"Были иллюзии": Пушков указал на просчет Армении

"Были иллюзии": Пушков указал на просчет Армении
Алексей Пушков. Фото: Federation Council of Russia/Flickr.com/www.globallookpress.com
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Член Совфеда Алексей Пушков поделился своим мнением по поводу происходящего на международной арене в связи с конфликтом вокруг Нагорного Карабаха. Сенатор считает, что армянская сторона питала пустые надежды о поддержке западных держав.

Пушков отметил, что наиболее ярыми приверженцами выстраивания тесных отношений с Западом и отхода от России были молодые ереванские управленцы, которые отучились в зарубежных вузах и по-настоящему прониклись прозападными идеями.

"В Армении были иллюзии, что, в случае чего, Запад им поможет", – написал в своем телеграм-канале сенатор.

Однако теперь, когда между Ереваном и Баку разгорелся настоящий конфликт, западные коллеги вовсе не спешат на выручку заигрывавшей с ними Армении. В то время как Турция в открытую поддерживает Азербайджан и готова принять деятельное участие в противостоянии двух стран.

Пушков призвал армянских коллег "делать выводы и прекратить заниматься самообманом".

Ранее стало известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян за три дня уже дважды позвонил российскому главнокомандующему Владимиру Путину. Армянский лидер проконсультировался у нашего президента по поводу ситуации в Нагорном Карабахе.

Ольга ФЕДОРОВА

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