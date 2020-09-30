"Щенок Путина": Трамп и Байден поскандалили на первых дебатах

"Щенок Путина": Трамп и Байден поскандалили на первых дебатах
Джо Байден. Фото: Al Drago/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
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Оппонент от демократов призвал американского лидера заткнуться

Первые предвыборные дебаты между Джо Байденом и Дональдом Трампом вылились в личную перепалку между кандидатами. В прямом эфире оппонент от демократов решил перейти на личные оскорбления в адрес пока еще действующего президента, а второй постоянно перебивал своего соперника. 

В течение первых 20 минут Трамп не давал Байдену закончить свою речь, вставляя свои замечания и высказывания. Кандидат от демократов не выдержал такого отношения и выпалил едкий совет в адрес главы США. 

"Ты бы заткнулся, чувак! Это так не по-президентски", – заявил он.

Обсуждение одной темы заняло у кандидатов около 70 минут постоянных пререканий друг с другом. Только после того, как ведущий трансляции вмешался в спор, оппонентам удалось перевести беседу на обсуждение другого вопроса. Однако и тут Трамп не унимался, пишет URA.RU, перебивая Байдена, на что тот посоветовал лидеру "продолжать трепаться". 

Впрочем, когда кандидат от демократов смог взять слово, он разразился гневной речью в адрес президента, сообщает телеканал "360".

"Факт в том, что я вступал в противоборство с Путиным и давал ему ясно понять, что я не пойду на его уловки, а он (Трамп) – щенок Путина, он даже не может сказать ему что-либо о вознаграждении за головы американских солдат", – приводит цитату Байдена РИА "Новости". 

У бывшего вице-президента США спросили, почему избиратели должны сделать выбор в его пользу, на что он отметил, что при Трампе "мы стали слабее, беднее, более разобщенными и жестокими". 

Некоторое время назад в американских СМИ со ссылкой на анонимные источники появилась информация, якобы Россия предлагала боевикам в Афганистане вознаграждение за нападение на американских солдат. Об этом сообщали Трампу, но он проигнорировал это. МИД России назвали эти утверждения глупостью, Дмитрий Песков – ложью, а Трамп "заказухой" и что американская разведка не посчитала эту информацию заслуживающей доверия. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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