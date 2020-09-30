Конфликт в Нагорном Карабахе так же станет одним из предметов обсуждения

В четверг, 1 октября, состоится саммит Евросоюза. Главам государств и правительств объявили темы предстоящей встречи.

Помимо внутренних вопросов экономики ЕС, в конце заседания также обсудят наиболее актуальные проблемы. Ситуация в Белоруссии, инцидент с Алексеем Навальным и нагорно-карабахский конфликт – темы, требующие особого внимания, заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель.

Его письмо-приглашение главам стран ЕС приводит "Интерфакс".

Саммит ЕС должен был пройти 24-25 сентября, но его пришлось перенести из-за ушедшего на карантин Шарля Мишель, передает RT.

Напомним, что в конце ноября состоится саммит "Большой двадцатки", куда также входит и Россия.