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В четверг, 1 октября, состоится саммит Евросоюза. Главам государств и правительств объявили темы предстоящей встречи.
Помимо внутренних вопросов экономики ЕС, в конце заседания также обсудят наиболее актуальные проблемы. Ситуация в Белоруссии, инцидент с Алексеем Навальным и нагорно-карабахский конфликт – темы, требующие особого внимания, заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель.
Его письмо-приглашение главам стран ЕС приводит "Интерфакс".
Саммит ЕС должен был пройти 24-25 сентября, но его пришлось перенести из-за ушедшего на карантин Шарля Мишель, передает RT.
Напомним, что в конце ноября состоится саммит "Большой двадцатки", куда также входит и Россия.
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