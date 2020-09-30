Пашинян прояснил детали разговора с Путиным по Карабаху

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Пока военного вмешательства со стороны России не планируется

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не обсуждал с Владимиром Путиным вопрос военного вмешательства в конфликт в Нагорном Карабахе. 

Об этом он сообщил во время встречи с российскими журналистами в Ереване, сообщает "Интерфакс". 

Пашинян заявил, что власти Армении намерены выстроить с Россией качественно новые отношения, указывает телеканал "360". К тому же, сейчас они рассматривают вопрос о признании независимости Нагорного Карабаха. 

Эксперты полагают, что разжиганием конфликта в регионе занимается Турция, выступающая на стороне Азербайджана. Они оценили, насколько в существующих реалиях возможно столкновение между российскими и турецкими войсками.

Евгения НАГОРСКАЯ

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