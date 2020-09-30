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Ангела Меркель заявила, что случай, который произошел с Алексеем Навальным в Томске входит за рамки между отношений Германией и России. Использование яда "Новичка", на котором настаивает немецкая сторона и опровергает российская, стало нарушением Конвенции о использовании химоружия, следовательно это является международной проблемой.
Канцлер сообщила, что пока Германия ждет результатов ОЗХО для того, чтобы начать обсуждения по поводу своей реакции на "отравление".
Меркель также высказалась и по ситуации в Белоруссии. Она заявила, что Германия отказывается признавать Лукашенко легитимным президентом, а действия властей против оппозиции осуждают. Канцлер подтвердила, что в ближайшее время она намерена встретиться со Светланой Тихановской, пишет РИА "Новости".
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