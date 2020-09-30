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Оппозиционеры Республики заявили, что подали в Международный уголовный суд в Гааге жалобу на Александра Лукашенко. Они требуют наказания.
Под петицией оставили подписи 37 с лишним тысяч человек, сообщает телеграм-канал "Страна для жизни". Обращение составлено в ответ на "захват" Александром Лукашенко власти в Белоруссии через подделку результатов выборов, а также как реакция на "жестокое подавление мирных протестов и массовых репрессий", отметили оппозиционеры.
Они обвинили президента и новую власть "в преступлениях против человечества". И призвали возбудить против Лукашенко уголовное дело.
При этом один из британских юристов уверен, что данное обращение не даст результата, ожидаемого оппозицией Республики. Никаких последствий для Александра Лукашенко не будет, заявил Александр Меркурис. Суд находится в Гааге, а "происходящее в Белоруссии – это внутреннее дело страны", и "доказать, что Лукашенко действительно создал такую систему, где протестующих пытали, вряд ли получится", пояснил он.
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