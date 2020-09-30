Зависимые от Германии члены ЕС разочарованы в политике Берлина

Ситуация с "Северным потоком-2" наглядно показала, что Германия не считается с мнением остальных членов Евросоюза и ставит под угрозу единство и общую безопасность ради собственной выгоды. Об этом говорится в статье венгерского новостного издания Remix.

На Берлин, поддерживающий строительство российского газопровода, не повлияли ни протесты стран ЕС, ни негативные мнения экспертов по энергетической безопасности, ни "даже агрессия России против Украины", подчеркивает издание. Автору казалось, что ситуация с россиянином Алексеем Навальным поколебало мнение германских властей и они согласятся заморозить проект. Однако канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что "Северный поток-2" и отравление Навального – два разных вопроса, которые не нужно связывать.

Трубопровод показал истинное лицо Германии: основная страна ЕС может быть циничной как Макиавелли, когда чего-то добивается для себя, сокрушается автор.

"Газопровод "Северный поток-2" разрушил доверие к лидеру ЕС. В обмен на укрепление своей экономики и политической силы за счет российских природных ресурсов Германия стала адвокатом дьявола, защищая интересы Путина в Европе", – говорится в статье.

СМИ Венгрии предупреждает: даже если санкции США помогут уничтожить "Северный поток-2", этот проект уже нанес ущерб Европе, и вернуть разрушенное Германией доверие и единство будет сложно.

Ранее министр экономики ФРГ Петер Альтмайер объяснил, почему сейчас нельзя вводить санкции против "Северного потока-2".