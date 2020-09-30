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Азербайджан будет воевать за Нагорный Карабах, если Армения признает этот регион независимым. Об этом заявил посол Баку в Москве Полад Бюльбюль-Оглы.
"Реакция будет самой негативной. Тогда это уже будет только до конца",
– предупредил дипломат в эфире РБК. В то же время он еще верит в мирное урегулирование конфликта и считает, что помочь в разрешении ситуации может Россия. Ее слово он назвал "решающим", передает "Фонтанка".
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Ереван готов признать независимость Нагорного Карабаха и заключить с ним договор о военной помощи.
Вооруженные столкновения между силами Бака и Еревана возобновились в воскресенье, 27 сентября. С обеих сторон есть жертвы. Лидеры противоборствующих республик отказываются от переговоров.
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