Ситуация в Нагорном Карабахе зависит от Москвы - Баку

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Кремль должен сказать "решающее слово"

Азербайджан будет воевать за Нагорный Карабах, если Армения признает этот регион независимым. Об этом заявил посол Баку в Москве Полад Бюльбюль-Оглы.

"Реакция будет самой негативной. Тогда это уже будет только до конца",

предупредил дипломат в эфире РБК. В то же время он еще верит в мирное урегулирование конфликта и считает, что помочь в разрешении ситуации может Россия. Ее слово он назвал "решающим", передает "Фонтанка".

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Ереван готов признать независимость Нагорного Карабаха и заключить с ним договор о военной помощи.

Вооруженные столкновения между силами Бака и Еревана возобновились в воскресенье, 27 сентября. С обеих сторон есть жертвы. Лидеры противоборствующих республик отказываются от переговоров.

Николай ВИКТОРОВ

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