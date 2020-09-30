Выборы в США рассорят Россию с Китаем - эксперт

Выборы в США рассорят Россию с Китаем - эксперт
Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: Juhani Kandell/Xinhua|www.globallookpress.com
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Американский журналист назвал, на чьей стороне будут Москва и Пекин

Россия будет вмешиваться в американские выборы в пользу действующего президента Дональда Трампа, а вот Китай и Иран выступят на стороне кандидата от Демпартии Джо Байдена. К такому выводу пришел независимый штатовский журналист Майкл Бом.

Свою позицию он поддержал заявлением, которое ранее в сентябре высказал глава ФБР Кристофер Рэй. По мнению последнего, Москва, Пекин и Тегеран попытаются оказать влияние на выборы президента США.

"Если речь идет о России, это явно в пользу Трампа. Если речь идет о Китае и Иране, они ненавидят Трампа, поэтому они, якобы, вмешиваются в пользу Байдена", – сказал изданию URA.RU американский журналист.

С долей юмора он отметил, что таким образом получится баланс в расстановке сил.

По его словам, после скандальных выборов-2016 вмешательство иностранных стран в избирательный процесс США будет намного тише.

"Речь идет именно о незаконной манипуляции общественным мнением, то есть это создание фейковых аккаунтов и так далее", – пояснил Бом.

Также он прокомментировал прошедшие первые дебаты между Трампом и Байденом, сказав, что их сложно назвать таковыми, поскольку там была перебранка, а кандидаты переходили на личности.

"Пожар, одним словом. Это не должно никого удивлять, потому что мы ожидали этого от Трампа. Я думаю, Трамп виноват в этом. Он с самого начала установил, как эти дебаты будут проходить", – резюмировал американец.

Добавим, в ходе дебатов Байден, в том числе, обозвал Трампа "щенком Путина" и клоуном. В свою очередь, зрители этого политического шоу заметили на руке у демократа некий предмет, который они приняли за катетер. Пользователи тут же принялись обсуждать здоровье Байдена, который в случае победы может оказаться самым пожилым президентом США.

Выборы пройдут 3 ноября 2020 года.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Сергей
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Ахинея... Для Байдена этот срок станет пожизненным. Для России обе эти личности безразличны - одна "личность" будет сохранять санкции, другая - усиливать. Вопрос только в в стирательной резинке - стереть США с карты и забыть...
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