Брюссель обвинили в попытке разобщения Минска и Москвы

Брюссель обвинили в попытке разобщения Минска и Москвы
Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/www.globallookpress.com
Евросоюз мешает тесному сближению двух стран

В Брюсселе делают все возможное для того, чтобы не допустить большего сближения Минска с Москвой. Уверенность в этом выразил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.

Отвечая на вопросы корреспондента РИА "Новости", он сказал, что Евросоюз на самом деле раскачивает обстановку в Белоруссии. Однако к полной дестабилизации не стремится, ведь это может иметь нежелательные последствия.

В ЕС не хотят, чтобы кризис толкнул Белоруссию на еще более тесное сближение с Россией. Поэтому, называя выборы 9 августа сфальсифицированными, европейцы сохраняют дипотношения с Республикой и, как утверждает Чижов, не признали законно избранным президентом оппозиционерку Светлану Тихановскую.

Также постпред отметил, что все заявления ЕС о невмешательстве во внутренние дела других стран, ничего не стоят, ведь на деле европейские политики бесцеремонно стараются диктовать, кому, что и как делать. А на экс-соперницу Лукашенко на выборах смотрят, как коты на сметану.

К начинающемуся 1 октября саммиту стран Евросоюза, на котором собираются обсуждать несколько резонансных вопросов, и обстановку в Белоруссии в том числе, Владимир Чижов относится критически. Там должна выступить Светлана Тихановская.

Ранее сообщалось, что Белоруссия расколола ЕС. В Варшаве предупредили, что, если Евросоюз не введет санкции против Белоруссии, Польша это сделает в одиночку. 

Кипр заблокировал решение о рестрикциях в отношении Александра Лукашенко. В Германии назвали это настоящим позором для ЕС.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

В Берлине испугались "ледникового периода" в отношениях с Москвой из-за Навального

В Германии уверены, что без России мира в Европе не будет

Ничего нового: политолог оценил санкции ЕС из-за Крымского моста

Эксперт отметил, что ограничения из-за давно построенного объекта лишены логики

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей