Тихановская согласилась на помощь Путина при переговорах с Лукашенко

Тихановская согласилась на помощь Путина при переговорах с Лукашенко
Светлана Тихановская. Фото: Rokas Lukosevicius via www.imago/www.imago-images.de|www.globallookpress.com
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Идею привлечь российского лидера к урегулированию в Белоруссии ей подкинул президент Франции

Бывший кандидат на выборах главы Белоруссии Светлана Тихановская согласна видеть президента России Владимира Путина участником переговоров между нынешними белорусскими властями и оппозицией. Об этом она заявила, комментируя предложение французского президента Эммануэля Макрона воспользоваться посредничеством Путина для урегулирования кризиса в Белоруссии.

Пока ни о каких переговорах нет и речи, но если бы они могли состояться, то посредниками могли бы выступить страны-соседи, предположила Тихановская. Вот только пока подобных сигналов от них не поступала, признала она.

"Было бы отлично, если бы президент Макрон смог позвать, например, господина Путина выступить в качестве посредника на этих переговорах",

отметила Тихановская в эфире RTL. По ее словам, она готова принимать "исторические решения" на благо соотечественников, и пообещала справиться с возложенной на нее "миссией".

В начале недели Макрон, находясь с визитом в Литве, встретился с Тихановской и она попросила его помощи в организации новых "демократических" выборов главы Белоруссии. Французский президент не стал отказывать даме, хотя и не смог произнести ее фамилию.

Белорусская оппозиция и ряд зарубежных лидеров отказались признать итоги выборов президента Белоруссии 9 августа, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко. После его инаугурации Тихановская заявила, что полномочия Лукашенко истекли. На Западе, однако, выжидают начала ноября. Попытка ввести против белорусского лидера персональные санкции, тоже провалилась.

Николай ВИКТОРОВ

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