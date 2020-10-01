Словакия обвинила российские спецслужбы в попытках вербовать госслужащих

Словакия обвинила российские спецслужбы в попытках вербовать госслужащих
Фото: artifant/blickwinkel/www.globallookpress.com
Братислава обвинила Москву в попытках "вмешательства"

В Словакии нашли вербовщиков из России, которые якобы орудуют под дипломатическим прикрытием. Об этом сказано в докладе контрразведки страны за 2019 год, опубликованном 1 октября 2020-го.

Агенты старались проникнуть во все структуры власти Словакии. Они пытались завербовать сотрудников госслужб, органов безопасности, обороны и энергетики с целью получить секретную информацию, уверены в Братиславе. 

Как сказано в докладе контрразведчиков, деятельность этих представителей российских спецслужб направлена против интересов Словакии, входящей в состав Евросоюза и НАТО.

Агенты спецслужб РФ, считают словаки, постоянно участвовали в мероприятиях в сфере энергетики и безопасности. При этом они старались наладить тесные контакты с чиновниками, приближенными к государственным деятелям и имеющими доступ к закрытым данным по ЕС и Североатлантическому альянсу.

Отводится внимание в документе и разведдеятельности Китая. Спецслужбы КНР собирали материалы в области информационных и телекоммуникационных технологий, записано в докладе.

Также действующих на территории Словакии сотрудников зарубежных спецслужб интересовали вопросы контроля за вооружением, кибернетической безопасности, посещения представителями страны Украины и балканских государств, а также выборы президента Словакии.  

Однако словацкая контрразведка для обеспечения безопасности страны тесно сотрудничает с зарубежными партнерами из стран ЕС и НАТО, сказано в докладе, передает РИА "Новости".

Ранее в Братиславе назвали неадекватным ответ Москвы на высылку российских дипломатов. Граждан РФ обвинили в шпионаже и выдворили из Словакии.

Полина ДОРОЖКИНА

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