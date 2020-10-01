Лукашенко может позволить российским войскам прорваться через Сувалкский коридор

Географическое положение Белоруссии и геополитическая реальность имеют решающее значение для возникновения и дальнейшего развития кризиса в Республике, а вовсе не борьба за демократию и устранение от власти президента Александра Лукашенко, который якобы препятствует идиллическому развитию демократии и прав человека в Европе. Все, что происходит в Минске, в дипломатическом, политическом и медийном пространстве, крутится вокруг одного единственного человека и его сомнительной победы на президентских выборах.

Но истинные причины белорусского кризиса далеки от этого. Главное здесь – геополитическое положение российского прибалтийского анклава, Калининградской области, и коридора, который ведет от западной белорусской границы к ней, обозначенный на военных картах и в геополитических выкладках как Сувалкский коридор, пишет сербско-хорватское издание Geopolitika.news.

Связывать кризис с одним политическим деятелем – это полная пропагандистская чушь, которая по уже отработанному сценарию повторяется всякий раз, когда нужно переформатировать геополитическое пространство какого-то места, в котором на свою беду оказалась конкретная страна, говорится в статье. Таким образом, в сирийском конфликте личность Башара Асада выдвигается на первый план, чтобы навязать парадигму, согласно которой все будет хорошо, если он уйдет. Так было и в Ираке с Саддамом Хусейном, с Каддафи в Ливии, то же самое сейчас в Белоруссии – все было бы хорошо, если бы только ушел Лукашенко. Однако тот факт, что в Ливии, Ираке или Сирии не установилось демократии, а происходит полный хаос и военные конфликты, ясно указывает на то, что за сказками о демократии стоит нечто совершенно иное. На фоне большой заботы о демократии в других государствах постоянно лежат мелкие, жесткие и постоянные экономические и геополитические интересы. К сожалению, так обстоит дело в Белоруссии, отмечает автор материала.

"Фундаментально геополитическая причина, обеспокоенность внешних сил из-за белорусского кризиса и подозрительных президентских выборов, а также, вероятно, прямое вмешательство в протесты находятся в месте, которое имеет мало общего с Белоруссией как таковой", указывает обозреватель.

Это бывшая немецкая территория на Балтике, северная часть Восточной Пруссии со столицей Кенигсберг, которая была аннексирована Россией после 1945 года, после чего город был переименован в Калининград, а вся территория стала называться Калининградской областью. После распада СССР эта территория России стала анклавом между Польшей и Литвой без сухопутной связи с РФ. В случае любой военной конфронтации в Европе, российские силы из Калининграда смогли бы разорвать северное крыло НАТО на две части. Литва, Латвия и Эстония оказались бы оторванными от Польши и остального блока.

В ходе военных действий ВС России могут добраться до Калининградской области по воздуху и по морю, однако единственным эффективным способом проникнуть и объединиться со значительными силами российской армии, уже находящимися в регионе, является суша, и это, в любом случае, белорусская территория.

Только через нее войска РФ могут быстро и безопасно достичь западной границы Республики. Оттуда до Калининградской области останется только коридор всего в 100 км польской территории на рубеже с Литвой. Преодолев этот маршрут, называемый Сувалкским ущельем, российская армия может проникнуть по суше в Калининград и вбить клин в НАТО между Польшей и странами Балтии.

Вот пока у власти находится Лукашенко, Запад боится, что бацька даст возможность РФ воспользоваться этим коридором, в случае военного конфликта в Европе, оценил происходящее в Минске и страстей вокруг итогов выборов автор.

