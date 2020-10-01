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Евросоюз собирается ввести ограничительные меры против Белоруссии без поддержки Кипра, изменив действующий механизм санкций. Брюссель может принять рестрикции квалифицированным большинством. Однако эксперты полагают, что такой план будет трудно осуществить в силу политических причин. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на источники в сообществе, которое проводит 1-2 октября двухдневный саммит.
Согласно просочившемуся коммюнике, лидеры ЕС заявят о своей полной поддержке "демократического права белорусского народа избирать своего президента посредством новых свободных и справедливых выборов без внешнего вмешательства".
Однако официальные лица стран-членов Евросоюза осознают, что без санкций такие заявления могут показаться пустыми. Недавние решения Канады и Великобритании о введении рестрикций в отношении белорусских чиновников еще больше разоблачили промедление Брюсселя.
"Люди действительно теряют терпение. Люди действительно не ценят этот политический захват заложников", – сказал высокопоставленный дипломат ЕС.
По его словам, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель может проигнорировать Кипр, обратившись к малоизвестному положению закона о санкциях в отношении Белоруссии, которое допускает квалифицированное большинство голосов.
Другой дипломатический источник сообщил, что план по-прежнему требует единства между 27 странами-членами.
Прибыв на саммит, Боррелл выразил надежду, что лидеры ЕС смогут "преодолеть трудности и добиться необходимого единодушия" в данном вопросе.
Как пишет РБК, Брюссель может внести поправку в уже действующий санкционный механизм в отношении Минска от 2012 г. В тексте старого документа не говорится, что для корректировки черных списков необходима поддержка всех без исключения членов Евросоюза.
Напомним,
утверждению новых
санкций в отношении Белоруссии препятствует Кипр, власти которого жалуются на то, что ЕС не делает достаточно, чтобы наказать Турцию за ведение ею геологоразведочных работ в спорных водах Восточного Средиземноморья.
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Эксперт отметил, что ограничения из-за давно построенного объекта лишены логики