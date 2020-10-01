Брюссель пытается задействовать старый механизм с новой поправкой, чтобы обойти сопротивление Кипра

Евросоюз собирается ввести ограничительные меры против Белоруссии без поддержки Кипра, изменив действующий механизм санкций. Брюссель может принять рестрикции квалифицированным большинством. Однако эксперты полагают, что такой план будет трудно осуществить в силу политических причин. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на источники в сообществе, которое проводит 1-2 октября двухдневный саммит.

Согласно просочившемуся коммюнике, лидеры ЕС заявят о своей полной поддержке "демократического права белорусского народа избирать своего президента посредством новых свободных и справедливых выборов без внешнего вмешательства".



Однако официальные лица стран-членов Евросоюза осознают, что без санкций такие заявления могут показаться пустыми. Недавние решения Канады и Великобритании о введении рестрикций в отношении белорусских чиновников еще больше разоблачили промедление Брюсселя.

"Люди действительно теряют терпение. Люди действительно не ценят этот политический захват заложников", – сказал высокопоставленный дипломат ЕС.

По его словам, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель может проигнорировать Кипр, обратившись к малоизвестному положению закона о санкциях в отношении Белоруссии, которое допускает квалифицированное большинство голосов.

Другой дипломатический источник сообщил, что план по-прежнему требует единства между 27 странами-членами.

Прибыв на саммит, Боррелл выразил надежду, что лидеры ЕС смогут "преодолеть трудности и добиться необходимого единодушия" в данном вопросе.

Как пишет РБК, Брюссель может внести поправку в уже действующий санкционный механизм в отношении Минска от 2012 г. В тексте старого документа не говорится, что для корректировки черных списков необходима поддержка всех без исключения членов Евросоюза.

Напомним, утверждению новых санкций в отношении Белоруссии препятствует Кипр, власти которого жалуются на то, что ЕС не делает достаточно, чтобы наказать Турцию за ведение ею геологоразведочных работ в спорных водах Восточного Средиземноморья.

