Брюссель намерен поддерживать диалог с непризнанным им президентом

Европейский союз введет санкции в отношении примерно 40 высокопоставленных лиц Белоруссии. Имя главы Республики Александра Лукашенко в нем не фигурирует, о чем заявил глава Евросовета Шарль Мишель, выступая на саммите ЕС.

Ограничения против официального Минска будут введены в действие уже 3 октября. Также Мишель отметил, что Европа будет наблюдать за происходящими в Белоруссии событиями, несмотря на то, что Лукашенко не появился в "черном списке". В ЕС делают ставку на ОБСЕ, которая, как считают в Брюсселе, может найти конструктивный подход в урегулировании ситуации, сообщает РИА "Новости".

Французский лидер Эммануэль Макрон пояснил в ходе выступления на саммите, что президент Белоруссии избежал санкционных мер, так как ЕС настроен на поддержание диалога с Минском. При отсутствии такого взаимодействия Лукашенко также грозят ограничения, отмечает телеканал "360".

Также Макрон заявил, что аналогичные меры ждут Анкару, если переговоры с ней не приведут к взаимному согласию. Глава французской республики добавил, что Европа дает Турции "шанс диалога", в противном случае санкции против Анкары будут введены уже в 2020 году.

Ранее стало известно, что ограничения против Минска ввели прибалтийские государства с Великобританией и Канадой. Санкции против Лукашенко были определены ранее, однако вступление ограничений в силу блокировал Кипр из-за требования введения аналогичных мер против Анкары, передает "Ъ".

Белорусский оппозиционер Светлана Тихановская ранее заявила, что согласна на участие президента РФ в качестве переговоров между оппозицией и Лукашенко.