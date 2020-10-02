Незалежную уличили в наплевательском отношении к полуострову

Причина выхода Крыма из состава Незалежной заключалась в постоянных грабежах полуострова со стороны властей. Такое заявление сделал экс-глава областной администрации Закарпатья Геннадий Москаль.

Он вспомнил, что во время своей работы в крымском главке МВД приехал на полуостров с Закарпатья. Ушедший из жизни Юрий Кравченко, возглавлявший тогда МВД, выделил для него служебную иномарку немецкого производства – Крым, по словам Москаля, жил в тот период настолько бедно, что во всем полуострове было не сыскать ни одного такого автомобиля.

В начале "нулевых", добавил Москаль, регион жил довольно скудно – ни дорог, ни заправок с ресторанами, отмечает РИА "ФАН".

"Потому что Украина постоянно пыталась украсть землю, обустроить для себя хатынку. Так к полуострову и относились", – заявил генерал в интервью на ЮТуб-канале Skrypin.ua.

Историческое воссоединение Крыма с остальной частью РФ произошло в 2014 году после подведения итогов референдума, проведенном на территории полуострова. Украинская сторона отказывается признавать республику субъектом РФ, считая территорию "оккупированной". Москва же отмечает, что вопрос принадлежности Крыма не подлежит обсуждению.

Ранее МИД Украины решил пригласить представителей РФ на форум, посвященный "деоккупации" полуострова.