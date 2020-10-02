Армения хочет обсудить прекращение огня в Карабахе

Обсуждение прекращения боевых действий армянская сторона готова начать при условии участия стран минской группы ОБСЕ. Такое заявление сделали в министерстве иностранных дел страны. Об этом сообщает Sputnik Армения.

"Мы продолжим решительно противодействовать агрессии против Арцаха, в то же время будучи готовыми работать со странами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ",

– говорится в сообщении.

Сегодня бои в зоне карабахского конфликта продолжились. Обострение ситуации в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. В Армении ввели военное положение на фоне эскалации конфликта.



Накануне президенты трех стран – России, США и Франции - выпустили совместное заявление по ситуации в Карабахе. Лидеры призвали Армению и Азербайджан прекратить боевые действия.