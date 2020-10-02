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Обсуждение прекращения боевых действий армянская сторона готова начать при условии участия стран минской группы ОБСЕ. Такое заявление сделали в министерстве иностранных дел страны. Об этом сообщает Sputnik Армения.
"Мы продолжим решительно противодействовать агрессии против Арцаха, в то же время будучи готовыми работать со странами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ",
– говорится в сообщении.
Сегодня бои в зоне карабахского конфликта продолжились. Обострение ситуации в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. В Армении ввели военное положение на фоне эскалации конфликта.
Накануне президенты трех стран – России, США и Франции - выпустили совместное заявление по ситуации в Карабахе. Лидеры призвали Армению и Азербайджан прекратить боевые действия.
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