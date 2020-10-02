Увильнувший от санкций ЕС Лукашенко позвонил Путину

Во время разговора президенты двух стран затронули важные вопросы

Александр Лукашенко и Владимир Путин побеседовали по телефону. 

Президенты двух стран, обменявшись подробностями, обсудили ситуацию в Белоруссии и России. Коснулись также обстановки в мире и других тем.

Говорили о вооруженном конфликте в Нагорном Карабахе. Затронули тему пандемии коронавируса в мире. Особую обеспокоенность оба лидера выразили из-за роста заражений COVID-19.

Поднимался вопрос и о нормализации авиационного, железнодорожного и автомобильного авиасообщения между РФ и Белоруссией.

Кроме того, Лукашенко и Путин дали анализ состоявшимся совместным военным учениям "Славянское братство – 2020", передает информацию пресс-службы БелТА.

Разговор двух лидеров прошел после того, как на саммите Евросоюза было принято решение ввести санкции против Белоруссии. Президента страны ограничения не затронут, что позитивно оценили в России.

Полина ДОРОЖКИНА

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