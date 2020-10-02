Курс рубля
- Стоит ли срочно скупать евро и доллары: совет эксперта
- Как ситуация в Карабахе скажется на рубле: экономист дал прогноз
- Доллар по 90 рублей: как болезнь Трампа может подкосить рубль - эксперт
Александр Лукашенко и Владимир Путин побеседовали по телефону.
Президенты двух стран, обменявшись подробностями, обсудили ситуацию в Белоруссии и России. Коснулись также обстановки в мире и других тем.
Говорили о вооруженном конфликте в Нагорном Карабахе. Затронули тему пандемии коронавируса в мире. Особую обеспокоенность оба лидера выразили из-за роста заражений COVID-19.
Поднимался вопрос и о нормализации авиационного, железнодорожного и автомобильного авиасообщения между РФ и Белоруссией.
Кроме того, Лукашенко и Путин дали анализ состоявшимся совместным военным учениям "Славянское братство – 2020", передает информацию пресс-службы БелТА.
Разговор двух лидеров прошел после того, как на саммите Евросоюза было принято решение ввести санкции против Белоруссии. Президента страны ограничения не затронут, что позитивно оценили в России.
В Германии уверены, что без России мира в Европе не будет
Эксперт отметил, что ограничения из-за давно построенного объекта лишены логики