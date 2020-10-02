Кипр сдался: ЕС ввели санкции против Белоруссии

Несколько недель страны не могли согласовать решение

Саммит государств, входящих в состав ЕС одобрил список санкций для 40 белорусских чиновников. Несколько недель они не могли согласовать решение из-за блокировки Кипра, который настаивал на аналогичных мерах против Турции. Они должны вступить в силу со 2 октября – процедура по подготовке официального закрепления решения уже в процессе. 

В санкционный список ЕС по Белоруссии включены глава МВД, ряд руководителей КГБ и другие командиры силовиков, начальник СИЗО на Окрестина, члены ЦИК.

Ангела Меркель заявила, что для Европы согласование решения по санкциям против Белоруссии стало важным шагом, не смотря на запоздание. 

"Он придаст силы тем, кто выступает за свободу мнений, свободу собраний, за транспарентную страну", – приводит слова канцлера РИА "Новости". 

В Белоруссии ввели ответные санкции по отношению к ЕС, но пока публиковать его МИД страны не решился. Как отметил Лукашенко, в перечне указаны граждане Европы, которым будет запрещен въезд не только в Республику, но и в Россию. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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