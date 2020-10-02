На Украине назвали новую причину потери Крыма

На Украине назвали новую причину потери Крыма
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Граждане Незалежной от носились к полуострову, как вор к украденному куску земли

Украинцы сами виноваты в том, что Крым вернулся в Россию, поскольку относились к нему как к не родному региону, а политический истеблишмент занимался тотальным воровством. Такую причину ухода полуострова в РФ назвал экс-губернатор Закарпатской области, начальник Главного управления МВД Украины в Крыму в 1997-2000 годах Геннадий Москаль.

По его словам, крымский регион в эпоху принадлежности Незалежной жил очень бедно: там не было дорог, автозаправок, приличных ресторанов и баз отдыха. А политика киевских властей в отношении автономной республики сводилась к масштабному грабежу.

"Просто Украина относилась (так. – ред.) – украсть кусок земли, построить там хатынку. Вот так к Крыму абсолютно относились. Вот так и получилось, что Крым…", – сказал пан Москаль и махнул рукой.

"Когда он вернется и как он вернется, сегодня очень трудно сказать", – резюмировал он в эфире ютуб-канала Skrypin.ua.

Ранее в сентябре Госбюро расследований Украины определило пять основных причин потери Крыма и развала Вооруженных сил страны, в том числе, "преступное сокращение" армии и уничтожение систем ПВО на полуострове.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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