Государствам дали несколько дней, чтобы осуществить это

Глава МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что Польше и Литве было предложено сократить количество дипломатов, находящихся в Республике. От поляков потребовали выслать больше половины, оставив лишь 18 человек. Для Литвы предложение оказалось более щадящим – количество дипломатов просят сократить с 25 до 14.

Странам дали срок до 9 октября. Причиной своей просьбы в МИД назвали "однозначно деструктивную деятельность со стороны указанных стран", пишет РИА "Новости".

В свою очередь Белоруссия намерена отослать своих послов из Польши и Литвы для консультаций.