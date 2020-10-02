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Киевский апелляционный суд оставил в силе приговор четвертому президенту Украины Виктору Януковичу по делу о госизмене. Об этом сообщил в пятницу, 2 октября, его адвокат Виталий Сердюк на странице в "Фейсбук".
По его словам, сегодняшнее решение подтверждает тот факт, что "судебной системой продолжают управлять люди, пришедшие к власти в результате государственного переворота 2014 года и действительно виновные в сдаче Крыма".
Защитник назвал нынешний вердикт политическим и намерен его обжаловать в Верховном суде. Также он добавил, что судебную систему до сих пор имеет влияние окружение экс-президента страны Петра Порошенко. И этому есть причина – "организовать" обвинительный приговор Януковичу, чтобы переложить на него ответственность "за свои преступления и, соответственно, избежать собственного наказания".
По делу о госизмене Виктор Федорович заочно приговорен к 13 годам лишения свободы.
После сегодняшнего решения прокуратура Украины теперь намерена потребовать от России выдачи Януковича для отбывания наказания, передает РИА "Новости".
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