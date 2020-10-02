Встреча главы германского правительства с белоруской пойдет в плюс нашей трубе

Судьба достройки газопровода "Северный поток-2" оказалась в руках белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской. К такому выводу пришел политолог Марат Баширов, комментируя информацию о том, что канцлер Германии Ангела Меркель запланировала встречу с экс-кандидатом в президенты Белоруссии в Берлине 6 октября.

По мнению эксперта, эта аудиенция главы немецкого кабмина с беглой домохозяйкой является платой, которую согласен заплатить Берлин за реализацию проекта "СП-2".

"Меркель готова встречаться с кем угодно, с (российским пациентом Алексеем) Навальным, с Тихановской лишь бы достроить "Северный поток-2". Каждая встреча рисует ей имидж сторонника развития демократии и защиты прав человека. И тихой сапой снимать вопросы по СП-2", – написал Баширов в своем телеграм-канале.

С такой точкой зрения не согласен другой политолог Евгений Минченко. Он напомнил, что США активно борются против российской трубы в Европе, а общественное мнение в ФРГ стало резко меняться на фоне истории с якобы отравлением Навального. Вот тут могла бы открыто выразить свою позицию по отношению к газопроводу сама Меркель.

"Но сегодня она все чаще делает заявления о якобы отравлении блогера, тогда как ранее могла прямо выступать с комментариями в поддержку "СП-2", – цитирует "ПолитНавигатор" Минченко.

Эксперт не исключает того факта, что позиция Меркель в связи с достройкой нашего газопровода не поменялась.

Ранее сегодня стало известно, что сеть труб из России в страны Евросоюза может увеличиться для подачи в Старый Свет водорода.

