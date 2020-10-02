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После обострения ситуации в Нагорном Карабахе Владимир Путин и Никол Пашинян часто проводят телефонные беседы. О чем именно они говорят не разглашается. Журналистам удается выяснить только отдельные моменты беседы.
"С обеих сторон выражена серьёзная озабоченность в связи с поступающей информацией о вовлечении в военные действия боевиков незаконных вооружённых формирований с Ближнего Востока", – приводятся подробности переговоров.
Во время третьего за неделю общения между политиками Владимир Путин заявил о необходимости прекратить военных конфликт в регионе в кратчайшие сроки, а также вернуться к дипломатическому урегулированию ситуации под предводительством Минской группы, указывает пресс-служба Кремля.
В Турции придерживаются совершенно иной точки зрения.
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