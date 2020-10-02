Они созванивались третий раз за неделю

После обострения ситуации в Нагорном Карабахе Владимир Путин и Никол Пашинян часто проводят телефонные беседы. О чем именно они говорят не разглашается. Журналистам удается выяснить только отдельные моменты беседы.

"С обеих сторон выражена серьёзная озабоченность в связи с поступающей информацией о вовлечении в военные действия боевиков незаконных вооружённых формирований с Ближнего Востока", – приводятся подробности переговоров.

Во время третьего за неделю общения между политиками Владимир Путин заявил о необходимости прекратить военных конфликт в регионе в кратчайшие сроки, а также вернуться к дипломатическому урегулированию ситуации под предводительством Минской группы, указывает пресс-служба Кремля.

В Турции придерживаются совершенно иной точки зрения.