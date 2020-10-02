США приняли решение по санкциям против Белоруссии

Американцы решили не присоединяться к рестрикциям Европы

В ЕС согласовали принятие санкций против Белоруссии, ограничив въезд в Европу еще 40 гражданам страны. Накануне этого решения в США заявили, что присоединяться к европейским мерам не намерены. Как оказалось, Штаты подготовили свои собственные.

Американцы заявили, что с пятницы против Белоруссии вступают в силу новые санкции. Они коснутся 8 белорусских чиновников, пишет РИА "Новости". Среди тех, кто попал в "черный список" США оказалась секретарь ЦИК Елена Духайло, глава МВД Белоруссии и ее заместитель, а также командующий внутренними войсками страны.

Напомним, несколько недель в Европе не могли согласовать решение по санкциям против Белоруссии. Решение блокировала одна из стран ЕС.



