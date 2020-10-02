Белорусские санкции распространились на Россию

МИД РФ обвинил Запад в "раскачивании" внутриполитического положения в Республике

Стало известно, что ответные санкции РБ против западных стран будут автоматически действовать и в России. 

В заявлении МИД РФ говорится, что страны, входящие в ЕС, лишь обостряют и без того напряженную обстановку в Белоруссии. В своем выступлении Мария Захаров заявила, что некоторые страны ЕС пошли на поводу и других и одобрили санкции, вместо того, чтобы попытаться стабилизировать ситуацию в РБ, пишет РИА "Новости". 

"Призываем ЕС задуматься об опасных последствиях такой линии", – предупредила Захарова. 

Напомним, что ранее Евросоюз утвердил введение санкций против 40 белорусских чиновников. Они должны вступить в силу со 2 октября. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

У границы с Крымом обнаружено тело украинского военного

Два бойца ВСУ что-то не поделили во время несения караула

Ничего нового: политолог оценил санкции ЕС из-за Крымского моста

Эксперт отметил, что ограничения из-за давно построенного объекта лишены логики

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей