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Стало известно, что ответные санкции РБ против западных стран будут автоматически действовать и в России.
В заявлении МИД РФ говорится, что страны, входящие в ЕС, лишь обостряют и без того напряженную обстановку в Белоруссии. В своем выступлении Мария Захаров заявила, что некоторые страны ЕС пошли на поводу и других и одобрили санкции, вместо того, чтобы попытаться стабилизировать ситуацию в РБ, пишет РИА "Новости".
"Призываем ЕС задуматься об опасных последствиях такой линии", – предупредила Захарова.
Напомним, что ранее Евросоюз утвердил введение санкций против 40 белорусских чиновников. Они должны вступить в силу со 2 октября.
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