МИД РФ обвинил Запад в "раскачивании" внутриполитического положения в Республике

Стало известно, что ответные санкции РБ против западных стран будут автоматически действовать и в России.

В заявлении МИД РФ говорится, что страны, входящие в ЕС, лишь обостряют и без того напряженную обстановку в Белоруссии. В своем выступлении Мария Захаров заявила, что некоторые страны ЕС пошли на поводу и других и одобрили санкции, вместо того, чтобы попытаться стабилизировать ситуацию в РБ, пишет РИА "Новости".

"Призываем ЕС задуматься об опасных последствиях такой линии", – предупредила Захарова.

Напомним, что ранее Евросоюз утвердил введение санкций против 40 белорусских чиновников. Они должны вступить в силу со 2 октября.