Курс рубля
- Стоит ли срочно скупать евро и доллары: совет эксперта
- Как ситуация в Карабахе скажется на рубле: экономист дал прогноз
- Доллар по 90 рублей: как болезнь Трампа может подкосить рубль - эксперт
Вслед за санкциями, которые приняли в Европе, Британия решила ввести свои рестрикции. Они коснутся двух россиян, а также четырех компаний, которые участвовали в строительстве Крымского моста.
О новых мерах со стороны Британии сообщило РИА "Новости".
В пятницу сразу несколько государств решили сделать заявление о принятии новых санкций. Евросоюз заявил о рестрикциях в отношении Белоруссии – несколько недель страны не могли их согласовать. Также решение о введение мер против Республики приняли и в США.
Власти Белоруссии решили ответить на недружественные шаги Запада, заявив о санкциях против Европы – к этим мерам подключились и в России, заявив, что попавшие под ограничения граждане не смогут посетить территорию страны.
Два бойца ВСУ что-то не поделили во время несения караула
Эксперт отметил, что ограничения из-за давно построенного объекта лишены логики