Британия приняла меры против строителей Крымского моста

Страна присоединилась к пятничным санкциям

Вслед за санкциями, которые приняли в Европе, Британия решила ввести свои рестрикции. Они коснутся двух россиян, а также четырех компаний, которые участвовали в строительстве Крымского моста. 

О новых мерах со стороны Британии сообщило РИА "Новости". 

В пятницу сразу несколько государств решили сделать заявление о принятии новых санкций. Евросоюз заявил о рестрикциях в отношении Белоруссии – несколько недель страны не могли их согласовать. Также решение о введение мер против Республики приняли и в США. 

Власти Белоруссии решили ответить на недружественные шаги Запада, заявив о санкциях против Европы – к этим мерам подключились и в России, заявив, что попавшие под ограничения граждане не смогут посетить территорию страны. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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