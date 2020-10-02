Страна присоединилась к пятничным санкциям

Вслед за санкциями, которые приняли в Европе, Британия решила ввести свои рестрикции. Они коснутся двух россиян, а также четырех компаний, которые участвовали в строительстве Крымского моста.

О новых мерах со стороны Британии сообщило РИА "Новости".

В пятницу сразу несколько государств решили сделать заявление о принятии новых санкций. Евросоюз заявил о рестрикциях в отношении Белоруссии – несколько недель страны не могли их согласовать. Также решение о введение мер против Республики приняли и в США.

Власти Белоруссии решили ответить на недружественные шаги Запада, заявив о санкциях против Европы – к этим мерам подключились и в России, заявив, что попавшие под ограничения граждане не смогут посетить территорию страны.