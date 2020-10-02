Помощника президента Абхазии задержали в России

Советник по международным связям незаконно пересек российско-абхазскую границу

Стало известно о задержании помощника президента Абхазии Ахра Авидзба.

Ранее он нарушил границу между двумя государствами, пишет РИА "Новости". Летом помощник главы Абхазии на автомобиле пытался снести ворота, которые установлены на российско-абхазской границе.

Мужчина не мог пересечь границу из-за ограничений, которые были наложены из-за непогашеннных долгов.

Он сам явился в следственные органы. Премьер-министр Абхазии Сергей Шамба заявил, что был уверен, что из-за дипломатической неприкосновенности в отношении Авидзба не будет применено никаких санкций, но в итоге его задержали на 10 дней. 

"Чем все это обернется, мы сказать не можем", – подытожил Сергей Миронович.  

Ранее стало известно, что сына экс-губернатора Иркутской области задержали по делу о мошенничестве. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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