В Берлине испугались "ледникового периода" в отношениях с Москвой из-за Навального

В Берлине испугались "ледникового периода" в отношениях с Москвой из-за Навального
Алексей Навальный. Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press/globallookpress.com
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В Германии уверены, что без России мира в Европе не будет

Ситуация вокруг Алексея Навального, которого, как считают в Германии, якобы отравили "Новичком", вызывает множество вопросов. Однако найти на них ответы нужно прежде, чем предъявлять какие-либо обвинения. Ведь существует угроза того, что отношения России и Германии могут скатиться в "ледниковый период". Такую точку зрения высказал вице-президент бундестага Вольфганг Кубики.

В разговоре с РИА "Новости" политик отметил, что у России и восточной Германии остаются тесные отношения, поэтому политика немцев должна это учитывать. 

По его словам, без России в Европе мира не будет. 

Кубики также высказался о воссоединении Германии, которое произошло 30 лет назад. По его мнению, это историческое событие могло не произойти без СССР, США, Франции и Великобритании. Кубики считает, что немцы обязаны воссоединению Джорджу Бушу и Михаилу Горбачеву. 

Ранее пять западных стран отправили генсеку ООН и главе Совбеза письмо с требованием от России раскрыть подробности "отравления" Навального. 

Полина ИВАНОВА

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