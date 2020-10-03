В Германии уверены, что без России мира в Европе не будет

Ситуация вокруг Алексея Навального, которого, как считают в Германии, якобы отравили "Новичком", вызывает множество вопросов. Однако найти на них ответы нужно прежде, чем предъявлять какие-либо обвинения. Ведь существует угроза того, что отношения России и Германии могут скатиться в "ледниковый период". Такую точку зрения высказал вице-президент бундестага Вольфганг Кубики.

В разговоре с РИА "Новости" политик отметил, что у России и восточной Германии остаются тесные отношения, поэтому политика немцев должна это учитывать.

По его словам, без России в Европе мира не будет.

Кубики также высказался о воссоединении Германии, которое произошло 30 лет назад. По его мнению, это историческое событие могло не произойти без СССР, США, Франции и Великобритании. Кубики считает, что немцы обязаны воссоединению Джорджу Бушу и Михаилу Горбачеву.

Ранее пять западных стран отправили генсеку ООН и главе Совбеза письмо с требованием от России раскрыть подробности "отравления" Навального.