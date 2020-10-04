Без России не обойтись: эксперт о миротворцах в Карабахе

Без России не обойтись: эксперт о миротворцах в Карабахе
Вооруженные силы НКР. Фото: Russian Look/www.globallookpress.com
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Азербайджан и Армения с каждым днем уходят от возможности самостоятельно решить проблему, считает политик

Баку и Ереван вряд ли смогут решить карабахский вопрос без привлечения миротворцев из РФ. Соответствующее заявление сделал экс-сенатор, ветеран Афганской войны Франц Клинцевич.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что введение российского контингента на территорию Карабаха в качестве миротворцев возможно лишь при согласии Армении и Азербайджана. По словам Клинцевича, происходящие в НКР события дают понять, что без привлечения помощи России конфликт не решить – стороны уже работают друг по другу тяжелой артиллерией, авиацией и огнеметными системами. И самостоятельно закрыть проблему выясняющее отношения Закавказье не может.

"Здесь нужна поддержка извне. Азербайджан и Армения – это исключительно зона интересов РФ. Это наши братские республики", – считает экс-сенатор.

Также Клинцевич добавил, что привлечение Запада к конфликту в Карабахе неприемлемо – ЕС и Штаты либо пойдут по "нерабочему" варианту, либо же предпримут ряд действий, нацеленных навредить России и дискредитировать ее с помощью деструктивных мер.

Также политик отметил, что заявление Кремля – единственно верный ответ. Миротворцы могут вступить на территорию НКР лишь при обоюдном согласии сторон. Но здесь есть и другая проблема – Турция, которая играет роль "третьей силы влияния". Анкара активно поддерживает курс Ильхама Алиева в отношении Карабаха, передает РИА ФАН.

Ранее глава ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что турецкая армия станет "пушечным мясом" Запада в карабахском конфликте.


Егор МАЛКОВ

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