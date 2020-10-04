Путина назвали самым популярным политиком в США

Путина назвали самым популярным политиком в США
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Эксперт напомнил, что американцы сами создали для российского лидера соответствующий образ

Предстоящие выборы в Соединенных Штатах, предполагающие крупное политическое противостояние между Джо Байденом и Дональдом Трампом, настолько непросты, что жителям США необходимо выбрать "меньшее из3 двух зол". На будущих американских выборах победил бы президент России Владимир Путин, считает политолог Яков Кедми.

По словам эксперта, американцы нуждаются в сильном и уверенном лидере, способном проявлять решительность. Таковым и является глава РФ, образ которого они сами во многом и сформировали, отметил специалист.

"Популярность Путина в США намного выше, чем у тамошних политиков. Он решительный и волевой. Как раз то, чего хочет Америка", - заявил Кедми.

Специалист добавил, что прошедшую политическую дискуссию между Трампом и Байденом можно назвать самой низкой по уровню из всех когда-либо происходящих на государственной арене.

Сам Байден, по словам эксперта, лишь "мямлил" о коронавирусе, не дав вразумительного ответа на вопрос избирателя. 

"Тут же Трамп обращался к средним американцам, делая упор на их проблемах, в то время как Байден обращался к тем, кто громил их кварталы. И Трамп смог дать им какой-то ответ, пообещав им защиту. Все камеры были направлены на Трампа, а не на Байдена", – заявил Кедми на ЮТуб-канале ITON-TV.

Ранее стало известно, что во время теледебатов внимательные зрители заметили на рукаве у Байдена катетер.

Егор МАЛКОВ

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