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То, что военное противостояние в Нагорном Карабахе происходит в наши дни, можно объяснить. Об этом рассказал член Совета Федерации России Алексей Пушков.
Он дал понять, что обострение ситуации было предсказуемо. За последнее время власти Армении, в частности глава правительства Никол Пашинян, делали все, чтобы навести мосты с Западом и охладить отношения с Россией, поэтому Азербайджан с Турцией и выбрали этот период для удара.
"Это не простое совпадение, а осознанный расчет",
– сообщил Пушков. И добавил, что для зарубежных стран важно отдалить Армению от России.
И Запад, к которому так стремятся в Ереване, в трудную минуту не поможет. Ведь там не прочь нарушить отношения двух государств, но совсем нет желания помогать одному из них, пояснил сенатор в своем телеграм-канале.
В сентябре столкновение Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе разгорелось с новой силой. В мире не раз призывали стороны конфликта прекратить обстрелы, отмечает URA.RU, территории непризнанной республики, однако пока обстановка сложная.
Ереван и Баку не готовы обсуждать перемирие и стягивают к месту конфликта новые силы. В ближайшее время, по предположению одного из военных экспертов, ситуация будет только ухудшатся.
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