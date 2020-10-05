Армения рассчитывает на помощь ВС РФ в действиях против Азербайджана

Россия должна выступить на стороне Армении в случае внешней угрозы безопасности республике. Об этом заявил армянский премьер Никол Пашинян. Он уверен, что Москва выполнит свои обязательства.

"Российская военная база № 102 находится в Армении. У нас общая система ПВО",

- рассказал Пашинян в интервью немецкому изданию Bild. По его словам, в договоре между РФ и Арменией четко расписано, в каких случаях российские вооруженные силы, дислоцированные на территории республики, должны быть задействованы, и он не сомневается, что договор будет четко соблюдаться.

Пашинян также потребовал от ЕС более ясно и жестко выразить свое отношение к происходящему вокруг Карабаха, поскольку вмешательство Турции превращает конфликт из регионального в международный.

Ранее Париж подтвердил сведения Еревана, что Анкара поставляет Баку оружие и перебрасывает ему на помощь сирийских боевиков. Власти Азербайджана все отрицают.

Нагорный Карабах провозгласил независимость в 1991 г. на фоне развала СССР. Азербайджан, в состав которого входила данная территория, пытался силой подавить сепаратистские настроения. Армения выступила на стороне самопровозглашенной республики.

В 1994 г. Азербайджан, Армения и Нагорный Карабах при посредничестве России подписали соглашение о перемирии, но вооруженные столкновения в регионе периодически возникали все эти годы. В конце сентября 2020 г. в Нагорном Карабахе случилась очередная эскалация, переросшая в масштабные вооруженные действия.